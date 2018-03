SANITA': MASTROMAURO SCRIVE A SINDACI PER COMMISSIONE SPECIALE

GIULIANOVA. Una Commissione Sanita' non solo "itinerante", come aveva auspicato il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro lo scorso 13 agosto, ma anche "allargata". E' questo, infatti, l'intento del sindaco e del presidente della Commissione, Luigi Ragni, i quali hanno inviato una nota ai sindaci di Bellante, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Roseto degli Abruzzi e Tortoreto con l'invito ad indicare un loro rappresentante da coinvolgere nelle riunioni della Commissione Speciale Sanita' giuliese. «L'obiettivo - dichiarano Mastromauro e Ragni - e' quello di creare un forte raccordo territoriale relativamente alle problematiche sanitarie ed alla qualita' dei servizi sanitari erogati dal nosocomio 'Maria Ss.ma dello Splendore' di Giulianova, presidio sanitario di riferimento anche per i sei Comuni interpellati. Si tratta d'altronde di questioni fondamentali per la collettivita', ed e' quindi necessario a nostro avviso un forte momento di confronto, di analisi condivisa e di raccordo anche operativo tra le tutte le Amministrazioni».