PENNE, RUBANO GASOLIO E TENTANO FUGA, ARRESTATI

PENNE. Tre arresti in flagranza di reato per furto tra Penne e Collecorvino, nel pescarese. Li hanno eseguiti all'alba i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Penne. I tre sono S.D.S, 31enne, N.L., 29enne, e L.D.C., 29enne, tutti residenti nell'area vestina. I carabinieri, in collaborazione con un addetto alla vigilanza notturna, hanno sorpreso i tre, insieme a una 28enne, mentre si allontanavano a bordo di una Peugeot 206 e un fuoristrada Mitsubishi, dopo aver messo a segno un furto in un'azienda agricola in localita' Colle Stella, tra i comuni di Penne e Collecorvino. Hanno cercato di fuggire ma i carabinieri, coordinati dal capitano Massilimiliano Di Pietro, li hanno bloccati, trovandoli in possesso di 4 taniche da 25 litri ognuna contenenti gasolio per autotrazione e una cassetta con attrezzi agricoli, oltre alle chiavi di accensione di un mezzo agricolo. Il tutto era stato rubato poco prima all'interno del piazzale della sede operativa di un'impresa agricola del posto. Uno dei tre e' stato anche denunciato per guida senza patente, poiche' mai conseguita, mentre la donna e' stata denunciata per furto.