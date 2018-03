IL COMUNE DI FOSSACESIA CONTRO INSTALLAZIONE DELL'ANTENNA WIND

FOSSACESIA. La Giunta comunale di Fossacesia ha dato mandato all'ufficio legale di procedere a presentare appello avverso l'ordinanza del TAR Abruzzo che di fatto ha consentito alla Wind di riprendere l'attività di realizzazione di una stazione radio base in località Fossacesia Marina sul terreno di un privato cittadino. Da sempre il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha manifestato contrarietà all'installazione dell'antenna, condividendo le preoccupazioni dei cittadini e dei comitati.

«Riteniamo che ci siano ancora delle criticità da approfondire nelle autorizzazioni che sono state rilasciate alla Wind per l'installazione dell'Antenna (stazione radio base). Era opportuno che questi approfondimenti e valutazioni fossero state fatte in precedenza, durante l'istruttoria della pratica. - dichiara l'Assessore all'Ambiente Raffaele Di Nardo - In ogni caso percorreremo ogni strada utile per approfondire gli aspetti urbanistici e sanitari e per scongiurare l'installazione della stazione radio base»