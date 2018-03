SANT’OMERO: L’ AMMINISTRAZIONE LUZII BOCCIA EMENDAMENTO SU TRASPARENZA NOMINE

SANT’OMERO. Emendamento bocciato, quello della minoranza, che, nell’ultimo consiglio comunale, in fase di approvazione della delibera sugli indirizzi per la nomina sindacale di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, proponeva di estendere l’incompatibilità delle nomine a parenti, coniugi o affini fino al 3° grado non solo del Sindaco ma anche di assessori e consiglieri.

«Ancora un’ulteriore riprova di poca trasparenza», commenta la minoranza, «si è consumata in pochi minuti con il respingimento di un emendamento fortemente sentito, senza alcuna motivazione valida e appropriata. Via libera quindi alla designazione da parte della Giunta Luzii di parenti e affini agli amministratori presso enti e società in cui il Comune vanta un rappresentante. Non proprio un bell'inizio soprattutto dopo le polemiche dei mesi scorsi in campagna elettorale rivolte alla precedente amministrazione in fatto di nomine».