INCENDI: A FUOCO DUE AUTO IN AZIENDA AGRICOLA DEL PESCARESE

PESCARA. Due auto sono state bruciate in provincia di Pescara nel piazzale di una azienda agricola di Loreto Aprutino, in contrada Cancelli. Si tratta di una Fiat Brava e di una Polo, entrambe datate e non assicurate contro il furto. Sono di proprietà di padre e figlio che sono poi i proprietari dell'azienda. Il rogo e' stato appiccato con del liquido infiammabile, le cui tracce sono state trovate sul posto. Il fatto si e' verificato all'alba e insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Vincenzo Falce, che si stanno occupando delle indagini. Stanno scandagliando la vita personale e professionale dei due ed escludono, al momento, che dietro questo episodio ci siano questioni estorsive.