CHIETI. ACQUA LAVORI URGENTI PER ROTTURA

CHIETI. Il Comune di Chieti informa che a causa di una improvvisa rottura sulla rete idrica in prossimità del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, in via Brigata Majella, nella mattinata di domani, giovedì 11 settembre, avranno inizio lavori d’urgenza per il ripristino della rottura rilevata. L’intervento interesserà parte della carreggiata di via Brigata Majella, lato sinistro a scendere, tra via Martiri Lancianesi e Via Eugenio Bruno. I lavori inizieranno dopo le ore 9.00, quindi successivamente all’apertura delle scuole, e il traffico subirà una lieve deviazione disciplinata da impianto semaforico o movieri solo in prossimità dei luoghi di scavo. Durante la mattinata potrebbe essere necessario interrompere, solo per un breve periodo non superiore alle due ore, i flussi idrici per consentire la lavorazione.