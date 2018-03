370 PARTECIPANTI AI TEST DELL’UNIVERSITà DELL’AQUILA

L’AQUILA. E' stata numerosa e proficua la partecipazione dei candidati al test di orientamento CISIA per l'immatricolazione ai corsi di Laurea Triennale di Ingegneria che si è svolto lo scorso 4 Settembre presso la sede ex-Optimes di Via Campo di Pile.

I circa 370 partecipanti hanno affrontato una impegnativa prova di 3 ore, comprensiva della sezione di lingua inglese, e circa il 44% dei candidati ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia per l'immatricolazione senza obblighi formativi aggiuntivi.

Tale rendimento è perfettamente in linea con quello dello scorso anno a fronte di un incremento di circa il 25% del numero totale di candidati (670) che da aprile alla scorsa settimana hanno partecipato alle sedute di test organizzate presso la sede degli studi di Ingegneria.

Mentre i test di recupero sono stati già programmati per il 29 e 30 ottobre prossimi, con iscrizioni già aperte (www.ing.univaq.it/iscrizioni/cisia/), anche i precorsi di matematica e geometria appena iniziati presso la sede ex-Optimes stanno riscontrando una significativa presenza di studenti a conferma di un positivo trend nelle immatricolazioni.