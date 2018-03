TRASPORTI: RIMBORSI DEL 40 % PER FAMIGLIE CHE USANO TPL

ABRUZZO. Un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale è stato deliberato dalla Giunta regionale su proposta del presidente dell'Esecutivo, Luciano D'Alfonso, con delega ai Trasporti. La misura è destinata ai nuclei familiari che, con almeno tre componenti e un reddito il cui valore ISEE non è superiore ai 18 mila euro, abbiano sostenuto una spesa minima non inferiore a 400 euro per l'acquisto di abbonamenti annuali e semestrali, sia su gomma e sia su ferro. Lo stanziamento complessivo è di 1 milione e 500 mila euro e le domande per aderire al bando di ammissione dovranno essere presentate entro il 12 novembre 2014. Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale, a titolo sperimentale, ha la finalità di incentivare ulteriormente l'utilizzo del mezzo pubblico e anche di premiare i nuclei familiari maggiormente fidelizzati all'uso dei mezzi del trasporto locale.