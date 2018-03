SANITA’. ALESSANDRINI PRESIDENTE DEL COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI

PESCARA. Nella giornata di ieri si è riunito a Pescara il Comitato ristretto dei sindaci della Asl a cui ha preso parte anche il manager della Asl Claudio D’Amario. All’ordine del giorno i primi cittadini di Pescara, Popoli, San Valentino, Penne e Tocco da Casauria avevano in prima istanza l’elezione del presidente del Comitato stesso, individuato nella persona del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini.

«La città recupera una centralità e leadership anche nelle decisioni in tema sanitario – ha commentato il sindaco Marco Alessandrini – Abbiamo un territorio che ha diverse urgenze e di concerto con gli altri Comuni le affronteremo ognuna in modo approfondito e con gli interlocutori necessari a dare risposte risolutive. Abbiamo stabilito un’agenda delle riunioni che si svolgeranno per il Comitato una volta al mese, ogni giovedì mattina e per l’Assemblea due volte l’anno. Per quanto attiene agli impegni, chiederemo subito un incontro al presidente della V Commissione regionale della Sanità e all’assessore Silvio Paolucci per affrontare diverse questioni sentite e importanti della sanità territoriale. Si tratta del futuro dei Distretti sanitari e dei quattro punti nascita della provincia. L’impegno verterà anche sul fronte di riabilitazione e assistenza, temi sentiti soprattutto in presidi storici quali San Valentino e Popoli».