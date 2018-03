SCUOLA. TUTTO PRONTO A SILVI: NUOVI ASSISTENTI E NO AL BULLISMO

SILVI. Ieri la giunta comunale ha deliberato la rimodulazione di estendere il servizio assistenza scuolabus per tutto il percorso di rientro a casa degli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1°.

L’assessore Mariagrazia Marinelli, dopo aver recepito la necessita di dover garantire più sicurezza agli alunni durante la fase d'uscita dalle scuole, momento in cui si ha la massima ressa e si potrebbero verificare spiacevoli episodi di bullismo.

Per arginare il problema si è rivisto e analizzato il concordato, da cui è emerso che la ditta preposta alla gestione del servizio trasporto in fase di affidamento deve presentare al Comune le “proposte migliorative”. A seguito di tale proposte, in data 3 Settembre 2014, è stata recapitata alla ditta appaltatrice una richiesta formale di presentare all'ente la monetizzazione dell'impegno economico.

L'Amministrazione ha deciso di accorpare e rinunciare a due delle cinque offerte migliorative, con lo scopo di guadagnare un recupero di spesa tale da destinarlo agli assistenti dei 10 scuolabus.