AMBIENTE. CHIETI. Stoccaggio gas nel Chietino: incontro pubblico sui rischi. Di questo si parlerà nell'incontro informativo organizzato dal Meetup Chieti 5 Stelle in collaborazione con il Forum dell'Acqua e l'associazione Nuovo Senso Civico, il prossimo venerdì 12 settembre alle ore 21 presso la Sala Cascella della Camera di Commercio in piazza G.B.Vico. Il progetto ''Poggiofiorito'' prevede lo stoccaggio di circa 157 milioni di mc di gas, che saranno immessi nel sottosuolo in pressione in estate e pompati in superficie in inverno. L’impianto verrà costruito in un territorio classificato come ''a massimo rischio sismico'' (zona 1). Saranno ben 19 i Comuni interessati, per un totale di circa 100.000 cittadini. Chieti è a 11 km dai pozzi e 8,6 km dal limite della concessione, che riguarda un’area di 1000 ettari. All'incontro pubblico interverranno Francesco Stoppa, Professore di Geochimica e Vulcanologia presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti, Augusto De Sanctis del Forum dell'Acqua, Alessandro Lanci dell'associazione Nuovo Senso Civico e Sara Marcozzi, capogruppo del M5S al Consiglio della Regione Abruzzo.