TREGLIO, SETTE NUOVI AFFRESCHI PER LE VIE DEL PAESE

ARTE. TREGLIO. Con la partenza, nella giornata di ieri, del direttore artistico della Scuola Internazionale di Affresco Artistico maestro Vico Calabrò, si è definitivamente conclusa l’edizione 2014 di Treglio - Paese Affrescato 2014. La settimana di corso si è conclusa con sette nuove opere che spiccano dalle mura del paese e che risaltano tra gli oltre quaranta affreschi già realizzati negli anni scorsi. «Oltre quelli realizzati, già da quest’anno, altri venti muri aspettano di essere affrescati» sottolinea il sindaco Massimiliano Berghella che ricorda come Treglio ospiti la scuola di affresco da oltre quattordici anni rimarcando, inoltre, l’importanza della collaborazione con il maestro Vico Calabrò che ha avuto il merito di mantenere viva la conoscenza della tecnica dell’affresco esportandone in tutto il mondo la conoscenza. Treglio, in quest’ambito si candida quale unico paese affrescato al mondo che mantenga una scuola permanente di affresco aperta ad allievi di tutto il mondo.