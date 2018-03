LA GDF E LA CROCE ROSSA ITALIANA INSIEME PER LA RACCOLTA DEL SANGUE

ABRUZZO. Nella mattinata odierna, presso la sede del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza di L’Aquila, si è svolta una raccolta di sangue sull’autoemoteca messa a disposizione, con personale medico e paramedico, dalla Croce Rossa Italiana.

Le Fiamme Gialle, animate dalla loro consueta generosità si sono presentate numerose ad effettuare la donazione di sangue e il personale della Croce Rossa ha rinnovato grande soddisfazione e profonda riconoscenza per l’esemplare dimostrazione di umana solidarietà.

Il Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza Gen. B. Flavio Aniello, donatore, convinto dell’importanza del gesto, ha specificato che il Comando Regionale Abruzzo, attraverso numerose campagne di sensibilizzazione tra i propri Reparti, intende così dare il proprio contributo per aiutare concretamente chi ne ha bisogno.

L’attività si inquadra nella collaborazione tra il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza e la Croce Rossa Italiana come da protocollo d’intesa.