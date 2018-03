COMUNE SAN GIOVANNI TEATINO: DI POMPO COMANDANTE MUNICIPALE

SAN GIOVANNI TEATINO. Arriva il nuovo comandante della Polizia Municipale Lorenzo Di Pompo, che fino ad oggi aveva guidato i vigili urbani del territorio attraverso una convenzione con il Comune di Orsogna.

Lorenzo Di Pompo e' stato scelto attraverso una selezione pubblica per curriculum e colloquio, in seguito a un avviso di mobilita' fra enti pubblici. Tra i suoi incarichi precedenti, e' stato responsabile del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Della Marrucina" e ha avuto il comando nei Comuni di Orsogna, Guardiagrele, Celano. Per il sindaco e' anche una promessa mantenuta: «Dare a San Giovanni Teatino un comandante a tempo pieno e indeterminato, in grado di garantire professionalita' e capacita' organizzativa, e' un altro obiettivo raggiunto tra quelli indicati nel programma amministrativo di Progetto Comune al momento delle elezioni. Di Pompo puo' vantare esperienza pluriennale, disponibilita' e spirito di collaborazione. Ha poi una preparazione specifica sulla riorganizzazione dei servizi di polizia locale».