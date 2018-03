SANT’OMERO, ROTTURA TRA MAGGIORANZA E MINORANZA SU PROPOSTE BILANCIO

CRONACA. SANT’OMERO. La maggioranza di Sant’Omero ha proposto la costituzione di una commissione straordinaria composta da componenti dell’attuale maggioranza e dell’attuale minoranza, per valutare le criticità e formulare proposte finalizzate alla composizione del nuovo bilancio 2014.

«Con grande stupore dell’amministrazione e del pubblico in sala, il voto della minoranza guidata dalla consigliera Alessandra Candelori è stato contrario», commentano da palazzo di Città, «decidendo di non partecipare e di non nominare nessuno dei 2 componenti ad essa assegnati, la commissione pertanto è stata ugualmente costituita con voto favorevole e la sola partecipazione della maggioranza».