COMUNI DEL TERAMANO SENZA ACQUA PER ROTTURA

ROSETO. La RUZZO Reti S.P.A. ha comunicato al Comune di Roseto degli Abruzzi che, causa rottura del tronco idrico Roseto in via della Specola a Cologna Paese, nella giornata di oggi, nei comuni di Notaresco, Morro d’Oro e Roseto degli Abruzzi, il servizio idrico potrebbe subire delle interruzioni durante l’arco della giornata per consentire la riparazione della condotta. Le utenze interessate alla mancanza d’acqua saranno quelle allacciate sulla diretta. La RUZZO Reti S.P.A. informa che, nel comune di Roseto degli Abruzzi, oltre agli utenti sulla diretta, sarà interessata anche la stessa frazione di Cologna Paese.