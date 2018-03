RAPINE: CON TAGLIERINO PORTA VIA 1400 EURO DA CENTRO SCOMMESSE

PESCARA. Ancora una rapina in un centro scommesse di Pescara. Ieri pomeriggio, alle 14.20 circa, un uomo alto e di corporatura robusta e' riuscito a portare via circa 1400 euro dal centro scommesse B2875 di via Mazzarino. Nel locale c'era solo il gestore. Il rapinatore gli ha puntato un taglierino contro e gli ha chiesto di consegnare rapidamente il denaro. Poi, una volta avuti i soldi, e' fuggito, forse a bordo di una moto ma nessuno lo ha visto allontanarsi. Indaga il personale della squadra mobile, che sta visionando le immagini riprese dalle telecamere. Il malvivente, pero', aveva il volto coperto dal casco integrale. Solo pochi giorni fa nella stessa zona di Pescara, in via Benedetto Croce, e' stata messa a segno un'altra rapina, al centro scommesso Gol Bet di via Benedetto Croce. In quel caso il bottino e' stato di 600 euro e ha agito un uomo armato di taglierino.