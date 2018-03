LOTTO, A CASOLI VINTI 216.000 EURO

ABRUZZO. Con l’estrazione di sabato 6 settembre il Gioco del Lotto ha distribuito ricchi premi in tutta Italia ed in particolare in Abruzzo. Protagonista assoluto è stato il Lotto Più, la nuova modalità di giocare al Lotto, che ha fatto registrare la vincita più alta d’Italia in questo concorso.

Particolarmente fortunata la città di Casoli (CH) dove il Lotto Più ha portato una vincita da 216.600 euro con una schedina da 4 euro.

Il fortunato giocatore ha scelto la ruota di Palermo e ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna.

I numeri giocati sono stati 25, 48, 53, 54.

La vincita è stata ottenuta nella ricevitoria della sig.ra Maria Giacinta Caniglia in C.so Umberto I, 63.