PRESTO A MONTESILVANO GLI ORTI SOCIALI

MONTESILVANO. Il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno e l’assessore alla Manutenzione del verde Paolo Cilli hanno incontrato questa mattina la Federazione Nazionale Pensionati Cisl di Montesilvano. La riunione, alla quale hanno preso parte il segretario di lega Gaetano Mambella e Lindoro Di Marcantonio è stata l’occasione per porre le basi per l'individuazione e la messa a disposizione di aree da destinare ad orti sociali. Il Comune si è impegnato ad accelerare l’iter di svolgimento del progetto ed individuare già entro settembre delle aree all’interno della città da adibire alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario. Gli orti verranno dati in gestione ai pensionati che ne faranno richiesta, attraverso un apposito bando.

Con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Centro, ora l’assessore Cilli individuerà le aree più adeguate, servite da un sistema di irrigazione, e ovviamente facilmente accessibili per i pensionati che se ne dovranno occupare.