“QUINTA COLONNA” A CHIETI PER LE CASE POPOLARI

CHIETI. Lunedì 8 settembre per la prima puntata della nuove edizione della trasmissione Quinta Colonna saremo a Chieti per parlare del problema casa.

Il programma, in diretta tutti i lunedì su Rete4, è prodotto dalla testata giornalistica Videonews di Mediaset. La conduzione è affidata a Paolo Del Debbio e la trasmissione ha la caratteristica di collegarsi con alcune città italiane per trattare temi di economia e politica attraverso le testimonianze e le opinioni dei cittadini.

Questa sera una troupe sarà in piazza San Giustino dalle 21.30 in poi per commentare le problematiche legate alla casa, dalle tasse in scadenza da metà settembre a questioni scottanti come l’assegnazione delle case popolari, spese di manutenzione, graduatorie e sfratti.

«Cercheremo di dare voce a testimonianze autentiche di chi ha problemi con la propria abitazione», spiegano dal programma, «a chi rischia di essere sfrattato, a chi aspetta l’assegnazione di una casa o a chi vive in una casa popolare e ha problemi con le spese di manutenzione. Cercheremo di conoscere e approfondire la situazione su Chieti ripercorrendo inchieste già condotte sul territorio. Invitiamo i cittadini a partecipare e ad intervenire al dibattito».

Per info e contatti: quintacolonna@mediaset.it