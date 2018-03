MERCATO ITTICO PESCARA: AL VIA IL BANDO PER TRE MAGAZZINI

PESCARA. Al via il bando per affidare la concessione di tre magazzini presso il Mercato Ittico all’Ingrosso, diverse le grandezze: 18,10 mq, 32,80 e 42.

Le domande dovranno pervenire entro il 15 settembre e potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio di Protocollo Generale del Comune o spedite per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Vanno indicate generalità, domicilio fiscale, codice fiscale e attività, il numero di accreditamento agli acuisti presso la struttura, l’indicazione del magazzino, l’attestazione del possesso dei requisiti, insussistenza di cause ostative, documenti di identità, attestato del pagamento dei diritti di istruttoria e recapiti. Entro 10 giorni dalla scadenza il Comune formulerà le graduatorie e la procedura per procedere all’assegnazione. «Il bando è un passo importante per la struttura – sottolinea l’assessore al Commercio Giacomo Cuzzi – perché generano economia positiva per la resa della struttura e permettano anche agli operatori di avere un luogo dove operare. La prossima settimana licenzieremo anche il bando per affidare delle postazioni rimaste inutilizzate all'interno del mercato ittico al minuto per sfruttare tutte le potenzialità. Stiamo puntando sull'efficienza della struttura, anche riattivando una serie di passaggi che attengono alla sicurezza come installazione di telecamere, funzionalità dei cancelli e pulizia all’interno e queste “piccole” operazioni stanno dando risultati a vantaggio sia dell’utenza che degli operatori».