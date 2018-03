10° ANNI DALL’ORDINAZIONE EPISCOPALE DI FORTE, SOLENNE CELEBRAZIONE A CHIETI

CHIESA. CHIETI. Oggi alle ore 18, nella Cattedrale di San Giustino in Chieti si terrà una solenne concelebrazione eucaristica in occasione della ricorrenza dell’ordinazione episcopale di monsignor Bruno Forte, avvenuta l’8 settembre 2004 nella Cattedrale di Napoli, conferita dall’allora cardinale Joseph Ratzinger.

La celebrazione sarà presieduta da Camillo Cibotti, già parroco della Trinità in Chieti, vescovo di Isernia-Venafro, ordinato dallo stesso monsignor Forte l’11 giugno scorso nel santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino. Per monsignor Cibotti sarà la prima volta che presiede un pontificale nella sua diocesi di appartenenza. L’animazione liturgico-musicale sarà curata dal Coro della Parrocchia di San Francesco Caracciolo in Tricalle.