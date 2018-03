FESTIVAL DEDICATO ALL’IRLANDA A NOTARESCO IL 13 E 14 SETTEMBRE

NOTARESCO. L’Abruzzo Irish Festival è il primo grande festival di cultura, tradizioni e tipicità irlandesi in terra d’Abruzzo.

Si terrà sabato 13 e domenica 14 a Notaresco dalle ore 18 fino a notte fonda. Ci sarà musica con 7 tra i gruppi irlandesi più importanti della scena italiana, provenienti tra Pescara, Roma e Milano, che si susseguiranno tra session e palco, un workshop di danze irlandesi, tenuto dai ballerini della Gens d'Ys, la più importante scuola di ballo irlandese in Italia, percorsi culturali tra cui un reading poetico tenuto da Davide Tartaglia, una mostra fotografica a tema, un percorso sui misteri dei castelli irlandesi, vi sarà inoltre un catering specializzato in cucina e birre irlandesi.

Il programma. Sabato: 18:00 – 20:00 (Centrostorico cafè) – Session live “The Shire”; 19:00 – 19:30 (Balconate in via Monti) – Pipers (Spettacolo); 19:00 – 20:00 (Cantina in piazza) – I misteri dei castelli irlandesi (Percorso culturale); 19:00 – 20:00 (Cantina via Monti) – Fiddle workshop tenuto da Marco Fabbri; 19:30 – 21:30 (Caffè Imperiale) – Session live “Mountain Waves”; 20:30 – 21:15 (Piazza principale) -Workshop di danza irlandese; 21:00 – 22:00 (Cantina in piazza) – Degustazione sigari e whisky irlandese; 21:00 – 22:00 (Vicolo Civitello) – Reading poetico tenuto da Davide Tartaglia; 21:00 – 23:00 (Centrostorico cafè) – Session live “Red Pack”; 21:15 – 23:15 (Itinerante) – City of Rome Pipe Band; 23:30 – 01:30 (Piazza principale) – THE REEBERS; 01:30 – in poi (Centrostorico cafè) – Session finale.

Domenica: 18:00 – 20:00 (Centrostorico cafè) – Session live “Mountain Waves”; 19:00 – 20:00 (Cantina in piazza) – I misteri dei castelli celtici (Percorso culturale); 20:00 – 22:00 (Caffè Imperiale) – Session live “Finnegan’s Wake”; 21:00 – 22:00 (Cantina in piazza) – Degustazione sigari e whisky irlandese; 21:00 – 22:00 (Cantina in piazza) – I misteri dei castelli irlandesi (Percorso culturale); 22:30 – 00:30 (Piazza principale) – THE CLAN – Irish Rock n’ Folk band.