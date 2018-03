LA DENUNCIA: «“ZERO GLUTINE” E ZERO ACCESSIBILITA»

CHIETI. Carrozzine determinate denunciano l’assoluta mancanza di accessibilità alla manifestazione “Zero Glutine” che si è svolta negli spazi espositivi della Camera di Commercio di Chieti.

«Per poter visitare la Fiera», ha detto Claudio Ferrante, «le persone con disabilità hanno dovuto prima parcheggiare la macchina fuori dai cancelli della Camera di Commercio. Vi erano alcuni parcheggi riservati alle persone disabili, ma non erano in prossimità dell’ingresso della fiera. Mancava anche lo scivolo diretto per l’ingresso principale! Dopo aver protestato, anche con la vigilanza, hanno aperto un cancello che era chiuso a chiave, ma che accede agli uffici, (non alla fiera!) da qui percorrere centinaia di metri per poter arrivare all’esposizione. Una vera e propria gimkana non molto piacevole da percorrere, con le difficoltà che comporta, per una persona in carrozzina. Tutto questo è successo a Giulia Sidoni rappresentante dell’Associazione Carrozzine Determinate».