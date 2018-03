ROSETO, UNA TARGA PER LE SUPERSTAR DE ‘IL VOLO’

MUSICA. ROSETO. La città di Roseto ha potuto abbracciare Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto ricevuti con tutti gli onori in Consiglio comunale

Con una cerimonia all’interno di una gremita Sala Consigliare del Comune di Roseto degli Abruzzi il sindaco Enio Pavone, la Giunta ed i Consiglieri hanno ricevuto il trio ‘Il Volo’, i familiari e lo staff. I giovanissimi cantanti Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto sono stati premiati con una targa fatta realizzare appositamente dal primo cittadino per il loro instancabile ruolo di ambasciatori dell’Italia e del Bel Canto in giro per il mondo.

L’occasione è stata poi utile per far conoscere ai siciliani Piero Barone e Ignazio Boschetto Roseto degli Abruzzi, la città che ha dato i natali all’amico Gianluca Ginoble e che il giovane cantante porta sempre nel cuore e cita ogni volta che è in tournee con il trio in giro per il Mondo.

«Siamo veramente felicissimi di aver potuto ospitare delle star internazionali come questi tre giovani cantanti che oramai girano il globo in qualità di ambasciatori della musica italiana», ha dichiarato il sindaco, Enio Pavone. «Conoscevo già da tempo Gianluca, un meraviglioso ragazzo ed un grande talento, da sempre attaccato alle sue origini e alla sua terra, questa sera ho scoperto ed apprezzato, oltre che per il loro indubbio talento, anche Piero e Ignazio, due ottimi ragazzi. Auguro al trio Il Volo le migliori fortune e sono certo che proseguirà alla grande il suo percorso».