LOTTO. VINTI A L’AQUILA 68.250 EURO CON UNA GIOCATA DA 18 EURO

L’AQUILA. Con l’estrazione di giovedì 4 settembre il Gioco del Lotto ha distribuito ricchi premi in tutta Italia ed in particolare in Abruzzo.Lotto fortunato a L’Aquila dove sono stati vinti 68.250 euro con una giocata da 18 euro. Il fortunato vincitore ha scelto di giocare sulla ruota nazionale 3 euro sull’ambo e 15 euro sul terno centrando tre ambi e un terno. I numeri giocati sono stati 8, 24, 55.Il Gioco del Lotto ha premiato non solo l’Abruzzo ma tutta l’Italia: con l’estrazione di giovedì sono state infatti distribuite vincite per oltre 8 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.