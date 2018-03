PICCHIA DISABILE, 38ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

SULMONA. Ha picchiato un disabile 25enne che, a suo dire, lo stava fissando, poi se l'è presa con i carabinieri arrivati sul posto per controllare cosa stesse succedendo. Protagonista dell'episodio un 38enne di Sulmona, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La denuncia per lesioni nei confronti del disabile, che ha riportato un ematoma alla testa, sarà inoltrata dai famigliari del giovane. E' accaduto in un bar del centro storico dove il 38enne stava giocando alle slot machine, probabilmente dopo aver bevuto troppo. All'improvviso si è scagliato contro il disabile, prima spingendolo contro le macchinette, poi prendendolo a schiaffi e pugni. Ai presenti l'aggressore ha poi raccontato di averlo picchiato perché il giovane lo stava fissando negli occhi.