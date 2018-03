CRONACA. PINETO. Primo passo per la nascita della Casa del Sociale a Pineto. Nei giorni scorsi il Comune ha ufficialmente chiesto all'Anas, proprietaria della Casa Cantoniera sita a Villa Ardente, il comodato d'uso per la struttura, «e siamo molto fiduciosi che questa possa entrare nella disponibilità del Comune, perché conosciamo la grande sensibilità dell'Anas di fronte a richieste che vanno in questa direzione», ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali Daniela Mariani. «La creazione della Casa del Sociale, che dovrà essere un vero e proprio hub per questo settore, è uno dei nostro obiettivi principali - ha sottolineato l'assessore - Abbiamo individuato varie strutture, e sicuramente la Casa Cantoniera è una di queste. Sono convinta che la nascita della Casa del Sociale sarà un vero e proprio spartiacque per una nuova visione di questo ambito nella nostra città».