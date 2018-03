WOLF BIKE TOUR, SI PARTE SABATO 6 SETTEMBRE

SPORT. SULMONA. Molte le presenze eccellenti alla prima edizione dell'Edison Wolf Bike Tour in programma a Sulmona sabato 6 e domenica 7 settembre. Hanno già dato la propria adesione il presidente della Federazione italiana ciclistica amatori, Gianluca Santilli, il giornalista di Repubblica Eugenio Capodacqua e l'organizzatore della Tirreno Adriatico Maurizio Formichetti. Ma il vero colpo degli organizzatori sarà confermare la presenza del commissario tecnico della nazionale di ciclismo, Davide Cassani, che ha manifestato la volontà di partecipare alla due giorni di ciclismo attraverso i due Parchi più importanti d'Abruzzo, per la bellezza del percorso ma soprattutto per il nuovo format che caratterizzerà la manifestazione. Sabato 6: Partenza dalla Badia Morronese, sede del parco nazionale della Majella dalle 8 in poi (partenza alla francese), per percorrere 70 km lungo le falde della Majella, con 800 metri di dislivello.

Domenica 7 si salirà in sella alle 8 da Piazza Garibaldi, a Sulmona, per un tour di 145 km attraverso il Parco Nazionale d'Abruzzo con 2500 metri complessivi di dislivello. Ci si iscrive direttamente dal sito www.wolfbiketour.it o la mattina stessa nei village di partenza. Non sono mancate polemiche per lo sponsor della manifestazione coinvolta in regione in alcuni progetti di interesse petrolifero.