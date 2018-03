VIGILI VASTO, NON C’E’ L’ACCORDO SU INDENNITA’. SCATTA LO SCIOPERO

CRONACA. VASTO. Sciopero della Polizia Municipale del Comune di Vasto per due ore (le ultime due di ogni turno) il prossimo 18 settembre. «Il sindaco», denunciano le segreterie Diccap, «non intende riaprire la trattativa relativa al indennità di rischio e di disagio nonostante il contrasto con quanto prescritto dal CCNL e Aran. Inoltre il primo cittadino non ha dato alcuna risposta in merito a Reperibilità, Manutenzione divisa, Previdenza ed assistenza». Saranno garantiti i servizi essenziali secondo le norme contrattuali di comparto (CCNL 19/09/2002). Lo sciopero sarà revocato qualora si raggiunga un intesa.