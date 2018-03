THALES CHIETI, RINNOVO RSU VINCE LA FIOM

LAVORO. CHIETI. Presso lo stabilimento Thales di Chieti Scalo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della RSU. Dalla tornata elettorale è emersa una netta vittoria della Fiom Cgil che con 58 voti stacca la Uilm Uil che ne raccoglie appena 17. I delegati eletti per la Fiom sono: Pierdomenico Mario e Di Nisio Simone.



La Thales Italia SpA, che ha siti produttivi e di ricerca a Chieti, Firenze, Gorgonzola, Vergiate e Roma, controllata italiana della multinazionale francese Gruppo Thales SA, opera nel campo dei sistemi elettronici e di comunicazione per la Difesa, sistemi di ausilio alla navigazione aerea, sistemi per il segnalamento ferroviario e in altri ambiti ad alta tecnologia.

Il sito industriale di Chieti (unico sito di proprietà), con i suoi 110 dipendenti, di cui oltre 60 impiegati in Ricerca e Sviluppo e con un ventaglio di competenze ed un know how trentennali, sviluppati anche grazie a finanziamenti e progetti di ricerca governativi, ha da sempre rappresentato il fiore all’occhiello nella ricerca sulle nuove tecnologie e sulla conseguente progettazione e produzione di apparati e sistemi in ambito Difesa. La Fiom, si è attivata per costituire un coordinamento nazionale al fine di predisporre un confronto con la Direzione della Thales.