COLPISCE CARABINIERE CON MAZZA DA BASEBALL, ARRESTATO

LANCIANO. Colpisce in testa con una mazza da baseball un brigadiere che era andato nella sua abitazione dopo che ieri sera sul tardi aveva prima disturbato e creato scompiglio in una trattoria di S. Vito, mentre era brillo. Con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale è stato arrestato Luca Chirurgi, 32 anni, sanvitese. L'uomo ha affrontato la pattuglia dei carabinieri, composta anche da un appuntato, fuori casa senza permettere loro di entrare e dopo aver dato calci e pugni a entrambi gli uomini dell'Arma ha inferto il pesante colpo col bastone sul capo del brigadiere che ha riporto un trauma cranico, con prognosi di 7 giorni. Il giudice Massimo Canosa oggi ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere per l'indagato. Processo per direttissima fissato al 30 settembre.