STALKING: PICCHIA EX DAVANTI A FIGLIOLETTO, GIUDICE LO ALLONTANA

ALBA ADRIATICA. Un uomo di 54 anni di Corropoli (Teramo) ma domiciliato ad Alba Adriatica (Teramo) e' stato allontanato dal giudice del tribunale di Teramo con l'accusa di stalking. L'uomo picchiava e minacciava la convivente dalla quale si era separato e, a volte, lo faceva davanti al figlioletto come quando ha minacciato la donna con un coltello. La ex convivente piu' di una volta ha sporto denuncia a seguito della quale i carabinieri hanno rimesso relazione al pm della procura che ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare personale a carico del padre-padrone che dovra' stare distante 500 metri dai luoghi frequentati dalla ex compagna con la quale non potra' comunicare in alcun modo. L'accusa nei suoi confronti e' di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.