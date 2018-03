ESCE DI CASA E MUORE PER MALORE IN CAMPAGNA, LO SCOPRE LA MOGLIE

CONTROGUERRA. La moglie non aveva piu' avuto notizie di lui dal pomeriggio. Di ritorno a casa non l'aveva trovato ed era andato a cercarlo scoprendo che il marito era riverso a terra su un terreno colto da malore. La scoperta e' stata fatta ieri intorno alle 20.30. A perdere la vita e' stato un 71enne di Controguerra. Il 118 ha costatato il decesso per cause naturali. Il corpo era riverso a terra esanime in mezzo al fango e non è stato trovato alcun segno di violenza. Oltre ai sanitari sono intervenuti i carabinieri.