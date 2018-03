ANNULLATA LA 156^ FIERA DELLA PASTORIZIA IN PROGRAMMA IL 6-7 SETTEMBRE 2014

CROGNALETO. La persistente ondata di maltempo che da alcuni giorni interessa la nostra provincia, che stante le previsioni più accreditate produrrà copiose precipitazioni nella restante parte della settimana corrente e della successiva, rende necessario annullare l'organizzazione della 156^ edizione della Fiera della Pastorizia in programma il 6 e 7 settembre 2014 a Piano Roseto di Crognaleto, per l'impossibilità ad attrezzare le aree per il rimessaggio degli animali, per l'esposizione e vendita dei prodotti tipici, i punti di ristoro, le aree parcheggio. Le avverse condizioni meteorologiche non consentono di predisporre adeguatamente le aree e le strutture espositive e garantire lo svolgimento della manifestazione in assoluta sicurezza.

La 156^ edizione della Fiera della Pastorizia avrà luogo nella prima settimana di luglio 2015.