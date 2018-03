PESCA SPORTIVA. I CAMPIONATI ITALIANI DI TRAINA COSTIERA A PESCARA DAL 5 AL 7 SETTEMBRE

PESCARA. L'Assonautica Provinciale di Pescara, in collaborazione con Il Marina di Pescara e l’Associazione sportiva dilettantistica di pesca sportiva “Dolphin club” di Pescara, affiliata alla Federazione nazionale Pesca sportiva FIPSAS, ha organizzato i XXIX Campionati Italiani di Traina costiera nelle acque antistanti la città di Pescara dal 5 al 7 settembre 2014, superando la concorrenza di località tirreniche molto quotate e accreditate. Alla kermesse, valevole come prova di accesso ai Mondiali che si svolgeranno a dicembre in Messico, parteciperanno 21 equipaggi provenienti da tutta Italia.

L’evento verrà presentato oggi, mercoledì 3 settembre alle ore 10,30 presso la sede dell’Assonautica al Marina di Pescara, alla presenza del Presidente dell’Assonautica Francesco Di Filippo, del Presidente dell’Asd Dolphin Club Maurizio Scurti, al presidente regionale della FIPSAS Amedeo Caraullo. Interverranno: il Presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci, il Presidente del Marina di Pescara Riccarco Colazilli, l’Amministratore Delegato del Marina di Pescara Bruno Santori e don Marco Pagniello, responsabile della Caritas.

L’intero pescato, bottino della due giorni di gara, verrà donato alla Caritas.