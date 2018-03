CADE IN MAGAZZINO A LORETO, BATTE TESTA E MUORE

LORETO APRUTINO. Un pensionato di Montesilvano di 73 anni e' morto ieri sera a Loreto Aprutino dopo una caduta. Era in un magazzino di sua proprieta' in localita' Scannella quando sarebbe caduto all'indietro, battendo la testa, da una scaletta che lui stesso aveva realizzato con dei blocchi di cemento che, evidentemente, si sono spostati. Lo hanno trovato i parenti che sono andati a cercarlo non vedendolo rientrare, ma era gia' morto. Sono arrivati sul posto il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Montesilvano, diretti dal capitano Enzo Marinelli, che hanno ricostruito l'accaduto escludendo responsabilita' di terzi.