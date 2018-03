TERAMO, FORESTALE SALVA DUE RAPACI FERITI

AMBIENTE. TERAMO. Sono stati recuperati oggi dal Corpo Forestale dello Stato due magnifici esemplari di rapaci feriti. Il recupero del rapace notturno (pullo di Civetta ) è stato effettuato direttamente dalla pattuglia del Comando Stazione di Campli che durante un normale giro di servizio lo ha rinvenuto nei pressi del centro abitato di Bellante con la collaborazione di un cittadino. Il rapace diurno, invece, un esemplare adulto di Astore, è stato recuperato ferito grazie alla segnalazione di un cittadino, dal Comando Stazione Forestale di Arsita lungo la strada provinciale per Collemarmo in comune di Bisenti per un trauma da impatto con un autovettura.

Entrambi gli esemplari di rapaci sono stati portati al Centro Recupero Rapaci di Pescara, centro di eccellenza Regionale del Corpo Forestale dello Stato che è istituzionalmente preposto alle cure di rapaci protetti e al loro successivo reinserimento nel loro habitat naturale. Il numero verde gratuito di emergenza ambientale 1515 è attivo per le segnalazioni del rinvenimento di fauna protetta ferita affinché siano trasportati presso il Centro Recupero di fauna selvatica di Pescara per essere curati.