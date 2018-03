INCURSIONI NEI POLLAI, TORNO L'ORSO A PETTORANO SUL GIZIO

PETTORANO SUL GIZIO. Nuovo raid di un orso a Pettorano sul Gizio, nella frazione di Valle Larga. Potrebbe essere il figlio dell'orsa Gemma, lo stesso che la scorsa settimana ha girovagato per le strade di Pescocostanzo. In due pollai visitati il plantigrado ha fatto razzia di galline e polli, 35 in tutto.

«Siamo preoccupati per queste continue incursioni dell'animale - commenta Domenico Ventresca, portavoce dei residenti della piccola frazione - La sera abbiamo paura a uscire per il rischio di imbatterci nell'orso. Il personale del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise dovrebbe fare qualcosa, magari adottando quelle misure necessarie ad allontanare il plantigrado dal centro abitato e monitorandone continuamente gli spostamenti».

Solo ad agosto l'orso si è fatto vedere quattro volte, scorrazzando indisturbato per le frazioni di Cavate, Valle Larga e San Martino.