I FRATELLI PIZZI ANCORA CAMPIONI DEL MONDO DI PARACICLISMO

LANCIANO. L’Amministrazione comunale annuncia con immenso piacere la nuova affermazione dei fratelli Pizzi negli Stati Uniti ai campionati mondiali.

I Mondiali di Paraciclismo 2014 si sono svolti a Greenville, nella Carolina del Sud e hanno continuato a parlare italiano o meglio abruzzese. Nella prima delle due giornate dedicate alle prove a cronometro, i fratelli Ivano e Luca Pizzi, hanno conquistato la medaglia iridata completando la distanza di 24,9 Km in 31’26”. Dopo l’argento conquistato a Londra due anni fa, gli atleti azzurri hanno avuto la meglio sugli olandesi Vincent Ter Schure e Timo Fransen e sui polacchi Marcin Polak e Michal Ladosz, i cui tandem si sono dovuti accontentare rispettivamente di argento e bronzo.

La gara si è svolta in condizioni climatiche critiche per l’alta temperatura e la durezza del percorso che hanno impegnato strenuamente i due lancianesi.

L’Amministrazione comunale premierà i due atleti durante le Feste di Settembre, la sera del 15 settembre in piazza Plebiscito alle ore 22, in segno di riconoscenza della città, per la serie ininterrotta di vittorie che i Pizzi hanno inanellato in questi anno con titoli olimpici e campionati del mondo portando alla ribalta la nostra città.