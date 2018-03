FEDERICO MONACO NUOVO DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ABRUZZO

ABRUZZO. Cambio al vertice dell’Amministrazione finanziaria dell’Abruzzo. Il nuovo Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate è Federico Monaco che da oggi, 1° settembre, subentra alla dottoressa Rossella Rotondo.

Federico Monaco, 54 anni, sposato con due figli, laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, è al Ministero delle Finanze dal 1982, dove ha svolto numerosi incarichi professionali e di servizio presso il Servizio centrale degli ispettori tributari (Se.C.I.T.), il Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria nel 1995 e presso il Dipartimento delle Entrate del Ministero, dove è stato responsabile della divisione I. Per alcuni anni, dal ‘95 al ‘97, ha ricoperto il ruolo di docente stabile e coordinatore del Dipartimento pubblicistico e tributario della Scuola centrale tributaria “Ezio Vanoni”.

Dirigente dell’Agenzia delle Entrate dal 2001, ha svolto le funzioni di responsabile dell’ufficio circoscrizionale di Pescara 2, capo settore dei Servizi ai Contribuenti della Direzione centrale Gestione Tributi e capo settore Modulistica della stessa Direzione che lo ha visto, infine, al vertice come direttore aggiunto.