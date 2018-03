CIR PROROGATA LA CASSA INTEGRAZIONE

IMPRESE. L’AQUILA. «Nella complessa vertenza per salvare la Cir (Compagnia Italiana Rimorchi)di Tocco da Casauria siamo riusciti ad ottenere, grazie anche all'interessamento del Sottosegretario Giovanni Legnini, la proroga di un anno per la cassa integrazione». A darne notizia il vicepresidente Giovanni Lolli.

L’Inps abruzzese ha deciso di costituire una task force per seguire espressamente questa vicenda. «I lavoratori», ha detto Lolli, «meritano che tutto il nostro impegno si concentri per una soluzione industriale che dia a questa azienda una prospettiva certa. A questo obiettivo ha concluso - stiamo lavorando noi come Regione, insieme a Governo, amministratori locali, a partire dal sindaco e organizzazioni sindacali».