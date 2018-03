BARRIERE ARCHITETTONICHE, STANZIATI I PRIMI 55 MILA EURO

BARRIERE ARCHITETTONICHE. ABRUZZO. Annunciata oggi nella della riunione della commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio Regionale , dall’Assessore Donato Di Matteo lo stanziamento delle prime risorse per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In base alla legge 560/93 e la conseguente alienazione di alcuni immobili, sono stati accantonati i primi 55mila euro per dare inizio all’abbattimento delle barriere architettoniche. «Con questo segnale iniziamo la battaglia per adeguare le strutture pubbliche della Regione Abruzzo alle esigenze di tutti i cittadini e provvederemo ad incrementare i fondi per i contributi ai privati con disabilità per la stessa finalità. Saranno necessarie altre risorse che riusciremo a stanziare», ha spiegato Di Matteo. «La mia proposta di oggi è solo l’inizio, serviranno circa 5 milioni di euro per la copertura totale degli immobili abruzzesi e dei mezzi di trasporto, il mio impegno sarà di dare applicazione piena alla legge regionale n 1 del 2008. Per me e per tutto il nuovo Governo regionale si tratta di una battaglia di civiltà per mettere tutti i cittadini nella giusta condizione di parità e per consentire loro di poter vivere e lavorare meglio».