PROVINCIA L’AQUILA: MAZZOCCHI (NCD), VIA IL BILANCIO 2013 ORA SUBITO IL 2014

L’AQUILA. Nel Consiglio Provinciale svoltosi martedì 29 luglio, presieduto dal Presidente Filippo Santilli, è stato approvato il conto consuntivo 2013 con un cospicuo avanzo di amministrazione.

Ne dà notizia Felicia Mazzocchi, Consigliere provinciale del Nuovo Centrodestra.

«Ora è già tempo di programmazione, anzi ci dobbiamo affrettare per procedere speditamente con la realizzazione delle opere in programma per il 2014 e oltre. Se poi sarà presto sciolto il nodo del possibile sforamento del patto di stabilità come annunciato dal Governo centrale, le risorse da mettere in campo saranno di gran lunga maggiori – afferma Mazzocchi – con il fantasma dello scioglimento della Provincia (inganno populista scandaloso), che di fatto non avverrà, l'amministrazione guidata dal Presidente Antonio Del Corvo è perseverante a portare avanti il proprio mandato, sia pur nelle note difficoltà acuite dai tagli statali. Con la solerte auspicata collaborazione del settore Ragioneria – continua - l'obiettivo del bilancio 2014 deve essere immediatamente raggiunto. È un monito dettato dalla volontà e dal dovere di rendere i servizi a cui l'Ente è chiamato, ed il senso di responsabilità degli amministratori - conclude Mazzocchi - deve andare di pari passo con la sollecitudine del Dirigente e degli uffici preposti».