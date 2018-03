FURTO IN SUPERMERCATO, PRESI CONTANTI, BUONI PASTO E ALIMENTI

PESCARA. Ha fruttato un bottino di circa 29mila euro il furto a un supermercato sulla via Tiburtina a Pescara. Ad accorgersene, al momento dell'apertura all'alba, sono stati alcuni dipendenti che hanno chiamato il 113. Gli agenti della Volante hanno rilevato che i ladri sono entrati forzando una porta dopo aver rimosso la sirena dell'impianto d'allarme per poi forzare le casseforti. Oltre al denaro contante hanno portato via buoni pasto e generi alimentari.