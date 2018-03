INCENDIO NELLA CANTINA CHIARIERI, INDAGINI IN CORSO

PESCARA. I carabinieri della compagnia di Pescara stanno indagando su un incendio avvenuto negli spazi della cantina Chiarieri di Pianella.Sono andati a fuoco, stando alle prime informazioni, parte della struttura, alcuni locali destinati all'imbottigliamento dei vini, dei bancali di bottiglie già confezionate e macchinari per l'imbottigliamento. I danni, che sono assicurati, non sono stati quantificati, al momento.

I carabinieri, coordinati dal tenente Antonio Di Dalmazi, attendono di avere una relazione da parte dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, e stanno ascoltando i proprietari della cantina, nata nel 1927, per capire se ci sono stati episodi particolari o preoccupanti nei giorni scorsi. Non si conosce ancora l'origine del rogo, per cui non si esclude alcuna pista.