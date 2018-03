SVALIGIANO CASA A LANCIANO, ARRESTATI I DUE LADRI

CRONACA. LANCIANO. I carabinieri hanno arrestato X.F. di 18 anni e S.C., di 23 anni entrambi ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione in concorso perpetrato la sera del 15 luglio scorso a Lanciano.

Poco dopo il furto gli inquirenti aveva ritrovato e sottoposto a sequestro tutta la merce rubata (strumenti musicali, televisori, computer, arnesi da lavoro ed altro per un valore commerciale di circa 30.000 euro), denunciando quattro persone (tre di origine rumena ed una di origine albanese) per il reato di ricettazione in concorso. Le successive indagini, coordinate dal procuratore Francesco Menditto e condotte dagli stessi Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Lanciano e della Stazione di Lanciano, hanno portato all’individuazione ed identificazione degli autori materiale del furto che sono stati arrestati quest’oggi.