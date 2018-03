CONSIGLIO COMUNALE VASTO:«IL SINDACO PROPONGA RICORSO AL TAR CONTRO ROSPO MARE»

VASTO. Il Consiglio Comunale, stamane, all’unanimità, ha votato il documento che «impegna il Sindaco Luciano Lapenna e la Giunta a promuovere ricorso al Tar contro il provvedimento di conclusione positiva della procedura di compatibilità ambientale al progetto Rospo Mare».Nel documento si fa anche riferimento a tutte le azioni già messe in campo dall'amministrazione vastese nel contrastare nuove trivellazioni petrolifere in Adriatico, attraverso l'approvazione di delibere di consiglio comunale, dal 2010 ad oggi, con le osservazioni ai progetti Ombrina Mare e Rospo Mare, con il ricorso al Tar contro il progetto Elsa della Petroceltic e con l'intervento nel ricorso contro Ombrina Mare, oltre ad una serie di azioni politiche, come l'intervento del sindaco Lapenna, a nome di tutti i comuni costieri, presso la Commissione Ambiente della Camera.