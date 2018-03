GDF: VISITA DI COMMIATO A PESCARA DEL GENERALE ATTARDI

ABRUZZO. Nella giornata di ieri, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell'Abruzzo, il Generale di Brigata Francesco Attardi, prossimo a lasciare l'Abruzzo per assumere a Roma l'incarico di Vice Ispettore per i Reparti di Istruzione del Corpo, ha fatto visita alle Autorita' e alle Fiamme Gialle pescaresi. Dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale di Pescara il Col. Francesco Mora - e dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale - Ten.Col. Luca Tossini - presso la caserma "Angelini", l'Alto Ufficiale ha salutato una folta rappresentanza di finanzieri in servizio nella provincia pescarese, nonche' rappresentanti della locale Sezione dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, esprimendo parole di apprezzamento per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti. Successivamente, il Generale Attardi si e' recato dal Prefetto di Pescara, Vincenzo D'Antuono, e dal Procuratore della Repubblica, Federico De Siervo. Nella circostanza, tutte le Autorita', oltre a formulare fervidi auguri per il nuovo ed importante incarico, hanno avuto modo di ringraziare le Fiamme Gialle per il quotidiano ed importante contributo fornito a garanzia della sicurezza economico-finanziario e della legalita'.