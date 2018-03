PROTEZIONE CIVILE: CFA, NUOVA STRUMENTAZIONE ALL'AVANGUARDIA PER METEO

AMBIENTE. L’AQUILA. Da alcune settimane, presso la sede del Centro Funzionale d'Abruzzo, in via Salaria Antica Est a L'Aquila, è stata istallata una stazione termo-pluviometrica rilocabile.

L'impianto, oltre a rispondere alle caratteristiche proprie di questa speciale tipologia di stazioni ed a permettere quindi di rilevare la temperatura minima e massima giornaliera e l'entità delle precipitazioni, ha il vantaggio di essere appunto temporaneamente e ciclicamente allocabile.

«Questa scelta - ha commentato l'assessore alla Protezione civile Mario Mazzocca - fa sì che gli operatori del Cfa possano posizionarla puntualmente in luoghi diversi, anche a seguito di eventi calamitosi, per meglio monitorare le condizioni meteoclimatiche di quella particolare area. La stazione opera su ponte radio sfruttando le frequenze assegnate alla rete radio regionale ed è la seconda ubicata nella città di L'Aquila (la prima è posizionata nella zona Est della città)».